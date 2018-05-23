Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle, dolar lira karşısındaki tırmanışı yüzde 9.0'u, euro ve sterlinin tırmınışı da yüzde 8.0'i aştı.
Buna göre, Cuma günü kapanışa yakın;
- 4.5032 liradan işlem gören dolar yüzde 9.4 artışla 4.9271 liraya,
- 5.3037 liradan işlem gören euro yüzde 8.8 artışla 5.7694 liraya,
- 6.0671 liradan işlem gören sterlin yüzde 8.7 artışla 6.5955 liraya kadar tırmanarak, yeni rekor düzeylerine yükseldiler.
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