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FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Dolar, euro ve sterlin, 2018 yılının ilk gününden bu yana lira karşısında yüzde 30 yükseldi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Dolar, euro ve sterlin, 2018 yılının ilk gününden bu yana lira karşısında yüzde 30 yükseldi.
1 Ocak 2018 tarihinden bu yana;
- dolar 3.7401 liradan yüzde 31.7 artışla 4.9271 lira,
- euro 4.4951 liradan yüzde 28.3 artışla 5.7694 lira,
- sterlin 5.0650 liradan yüzde 30.2 artışla 6.5955 lira zirveleriyle tarihi rekorlarını kırdı.
Borsa İstanbul Endeksi de Yılın ilk işlem gününde 117 bin 524 puandan işlem görürken, 23 Mayıs’ta yılbaşından bu yana yüzde 13 düşüşle 102 bin 244 puandan işlem görüyor.

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