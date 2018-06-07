Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Güne yüzde 0.07 artışla 96 bin 721 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu öncesinde hafif yükselişte.

Haftanın üçüncü işlem günü sonunda 4.5557 liradan kapatan dolar 4.5785 liraya kadar yükseldikten sonra 4.57 - 4.58 lira aralığında, euro 5.4145 liraya kadar yükseldikten sonra 5.41 - 5.42 lira aralığında, sterlin de 6.3231 liraya kadar yükseldikten sonra 6.13 - 6.14 lira aralığında işlem görüyor.

