Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü erken saatlerinde 4.49 liradan işlem görüyor.
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