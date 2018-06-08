Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü erken saatlerinde 4.49 liradan işlem görüyor.

Yeni günde en düşük 4.4709 lirayı gören dolar, 4.5163 liraya kadar yükseldikten sonra 4.49



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