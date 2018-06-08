Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü piyasaların açılmasıyla 4.49 liradan işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 4.4709 lirayı gören dolar 4.5420 liraya kadar yükseldikten sonra 4.49



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