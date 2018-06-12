Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 96 bin puandan başladığı güne, kapanış saatine yaklaşırken günlük yüzde 1.37 düşüşle 95 bin 339 puandan devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5802 liraya kadar yükseldikten sonra 4.55



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