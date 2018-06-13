Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6500 liraya kadar yükseldikten sonra 4.64

