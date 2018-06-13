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FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın  politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.
Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6500 liraya kadar yükseldikten sonra 4.64

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