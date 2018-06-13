Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde hız kesti.
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