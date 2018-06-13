Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira hız keserken, Borsa İstanbul Endeksi 95 bin puanın altına geriledi.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6653 liraya kadar yükseldikten sonra 4.66

