(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira hız keserken, Borsa İstanbul Endeksi güne 94 bin puanda devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6981 liraya kadar yükseldikten sonra 4.63

