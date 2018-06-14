Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırmasının ardından, piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ecb) bugünkü faiz kararına çevrildi.

Erken işlemlerde en düşük 4.6396 lirayı gören dolar 4.6875 liraya kadar yükseldikten sonra 4.66

