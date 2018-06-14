Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 296 puandan başladığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.03 artışla 95 bin 406 puanda tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırmasının ardından, piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararına çevrildi.

Erken işlemlerde en düşük 4.6396 lirayı gören dolar 4.6875 liraya kadar yükseldikten sonra 4.61

