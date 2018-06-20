Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Güne günlük yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 296 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artışla yeniden 95 bin puanın üzerine çıktı.
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