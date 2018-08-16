Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.9223, euro 6.7160 ve sterlin de 7.5435 liraya kadar çekildi.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.8600 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.89 - 5.90 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6958 ve en yüksek 7.8818 lirayı gördükten sonra 6.74
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