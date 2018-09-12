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FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA)

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları gerilediGirişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi
TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacakTBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
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