Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası dövizlerde yaşanan sert gerilemenin etkisiyle, güne yüzde 0.95 artışla 95 bin 319 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 96 bin puanı da aştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 5.42 artışla 103 bin 408 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.89 düşüşle yüzde 18.64 düzeyine döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 düşüşle 94.45 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.13 artışla 1.1706 düzeyinde.

Merkez Bankası'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı. Cari açığın da beklentilere paralel olarak, 1 milyar 751 milyon dolara gerilemesi üzerine dolar 6.10 lira ve euro 7.15 lira sınırına gerilerken, sterlin de 8.02 lirada.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en yüksek 6.1471 lira ve en düşük 6.02 lira düzeyine kadar indikten sonra, 6.0 - 6.11 lira aralığında,

- euro en yüksek 7.1954 lira ve en düşük 7.05 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.14 - 7.15 lira aralığında,

- sterlin en yüksek 8.0660 lira ve en düşük 7.90 lira düzeyine kadar indikten sonra, 8.02 - 8.03 lira aralığında hareket ediyor.

Cari işlemler açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar düşüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

