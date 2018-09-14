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FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası dövizlerde yaşanan sert gerilemenin etkisiyle, güne yüzde 0.95 artışla 95 bin 319 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), hız keserek 94 bin 795 puana geriledi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası dövizlerde yaşanan sert gerilemenin etkisiyle, güne yüzde 0.95 artışla 95 bin 319 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), hız keserek 94 bin 795 puana geriledi.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.28 artışla 100 bin 327 puanda.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.53 düşüşle yüzde 18.71 düzeyine döndü.
DOLAR endeksi yüzde 0.23 artışla 94.76 düzeyine geriledi.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.24 artışla 1.1663 düzeyinde.
Merkez Bankası'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı. Cari açığın da beklentilere paralel olarak, 1 milyar 751 milyon dolara gerilemesi üzerine, dolar 6.14 lira ve euro 7.17 lira sınırına gerilerken, sterlin de 8.04 lirada.
Günün ikinci yarısındaki işlemlerde;
- en yüksek 6.1521 lira ve en düşük 6.0218 lirayı gören dolar, 6.14 - 6.15 lira aralığında,
- en yüksek 7.1954 lira ve en düşük 7.0524 lirayı gören euro, 7.17 - 7.18 lira aralığında,
- en yüksek 8.0660 lira ve en düşük 7.9028 lirayı gören sterlin, 8.04 - 8.05 lira aralığında hareket ediyor.
Cari işlemler açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar düşüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

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