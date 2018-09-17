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FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bir önceki haftayı günlük yüzde 36 artışla 94 bin 759 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.3 artışla 94 bin 477 puandan başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Bir önceki haftayı günlük yüzde 36 artışla 94 bin 759 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.3 artışla 94 bin 477 puandan başladı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.15 düşüşle 99 bin 422 puanda.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.89 düşüşle yüzde 18.64 düzeyine döndü.
Merkez Bankası'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.
Erken işlemlerde;
- en yüksek 6.2974 lira ve en düşük 6.1458 lirayı gören dolar, 6.28 - 6.29 lira aralığında,
- en yüksek 7.3478 lira ve en düşük 7.1444 lirayı gören euro, 7.31 - 7.32 lira aralığında,
- en yüksek 8.2563 lira ve en düşük 8.0348 lirayı gören sterlin, 8.22 - 8.23 lira aralığında hareket ediyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.06 düşüşle 94.91 düzeyine geriledi.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.03 artışla 1.1630 düzeyinde.
Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Küresel Piyasalarda Euro Bölgesi Enflasyon Verileri Ön Planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 6.1 oldu. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 9.0 arttı.
“ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.1 arttı. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ağustos ayında yüzde 78.1 olarak gerçekleşirken İmalat Üretimiverisi aynı dönemde bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.2 arttı. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.4 arttı.
“ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde artış ile 100,8 seviyesine yükseldi.
“ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı.
“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri raporuna göre, 2018 yılı Temmuz ayında Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2,960 milyon dolar azalarak 1,751 milyon dolara geriledi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 54.560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ve sınırımızda artan jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.0165-6.1892 aralığında hareket ettiği ve haftayı 6.1565 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.36 değer kazanımı ile 94 bin 759 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.2 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.28 düşüş ile yüzde 24.94 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.89 düşüş ile yüzde 18.64 düzeyinde Cuma gününü tamamladı.
“5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.21 yükseliş ile 449,25 düzeyinde olduğu görülüyor.

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