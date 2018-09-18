Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA)
ASELSAN Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak
IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama
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