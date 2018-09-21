FİNANS

PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15 ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıklamasıyla gerileyen dövizler yeniden YEP öncesi düzeylerine döndüler.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15 ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıklamasıyla gerileyen dövizler yeniden YEP öncesi düzeylerine döndüler. Erken işlemlerde;
YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.2733 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.27 - 6.28 aralığına döndü.
YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.3976 liraya kadar yükseldikten sonra 7.40 - 7.41 lira aralığına döndü.
YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.3199 liraya kadar yükseldikten sonra 8.32 - 8.33 lira aralığına döndü.
DOLAR endeksi yüzde 0.06 düşüşle 93.95 düzeyinde.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artışla 1.1789 düzeyinde.
YEP sonrası 97 bin 388 puana kadar yükselen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.50 artışla 96 bin 598 puandan başladı.
BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.79 artışla 103 bin 182 puana geriledi.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 artışla yüzde 19.09 düzeyinde.
İş Yatırım’ın “Yeni Ekonomi Programı açıklandı, bundan sonrasında uygulama ve detaylar izlenecek” başlıklı günlük piyasa bülteninde dün açıklanan yeni ekonomi programının iki yıllık dönemdeki program hedeflerinin, makro tahminlerden uzak olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Bu anlamda piyasa beklentilerini karşıladığı söylenebilir. En büyük farklılık 2019 ve 2020 ortalama kur tahminlerinde.
“Ayrıca 2019 yılı için yüzde 1.0’lık büyüme tahmini ile nispeten daha sert bir yavaşlama öngörmekteyiz (program tahmini : yüzde 2.3).
“Özellikle lirada öngörülen değerlemenin ve nispeten daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi sermaye girişlerine ve risk algısının iyileşmesine bağlı olacak. Bu anlamada özellikle ABD ve AB ile ilişkilerde yaşanacak gelişmeler yakından takip edilecek.
“Öte yandan, bankaların güncel yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için yapılacak mali bünye değerlendirme çalışmasının sonuçları ve bunun neticesinde gerektiğinde uygulamaya konulacak bankaların mali yapısını güçlendirecek politika seti ile ilgili detaylar da piyasaların merakla bekleyeceği gelişmeler olacak.
“Önümüzdeki dönemde bankaların mali durumlarının güçlendirilmesinin kamu maliyesine olası bir yük getirip getirmeyeceğinin netleşmesi, belirsizliği azaltacak ve risk algısını iyileştirecek bir unsur olacak.”

PARTNERBu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...
Büyümenin önündeki iki engel: Likidite ve sermaye yetersizliğiBüyümenin önündeki iki engel: Likidite ve sermaye yetersizliği
7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.