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FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün akşam saatlerinde, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine ilişkin olarak Türk yetkililer ile görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesinden sonra 6.06 liraya kadar inen dolar, bugün 6.15 liraya dönerken, bankacılık sektöründeki mali durum belirleme çalışmalarıyla 100 bin puanın üzerinde açılan Borsa İstanbul Endeksi de bu düzeyin biraz altında hareket ediyor.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün akşam saatlerinde, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine ilişkin olarak Türk yetkililer ile görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesinden sonra 6.06 liraya kadar inen dolar, bugün 6.15 liraya dönerken, bankacılık sektöründeki mali durum belirleme çalışmalarıyla 100 bin puanın üzerinde açılan Borsa İstanbul Endeksi de bu düzeyin biraz altında hareket ediyor.
Pompeo New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar. Rahip Brunson ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının tümü serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor" dedi.
Gün ortası işlemlerinde;
- dolar en düşük 6.0686 ve en yüksek 6.1870 lirayı gördükten sonra 6.15 - 6.16 lira,
- euro en düşük 7.1378 ve en yüksek 7.2757 lirayı gördükten sonra 7.24 - 7.25 lira,
- sterlin en düşük 7.9629 ve en yüksek 8.1327 lirayı gördükten sonra 8.09 - 8.10 lira dolayında hareket ediyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.08 düşüşle 94.18 düzeyinde.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.11 artışla 1.1761 düzeyinde.
Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.
Alnus Yatırım’ın “Yeniden Hoş Geldin 100,000” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“TCMB faiz artırımı sonrası başlayan yükseliş trendinde bankalara para girişi devam ediyor.
“Dün de borsadaki 10.7 milyar lira olan hacmin yaklaşık yüzde 40’ını bankacılık sektörü oluştururken, Banka endeksi yüzde 6.3 yükseldi.
“Böylece 13 Eylül tarihindeki 92 bin dip seviyelerinden şimdilik yüzde 21’lik yükseliş gerçekleşmiş oldu.
“BIST100 Endeksi de dün yüzde 1.6 yükselişle 99 bin 547 seviyesinden kapandı. Endeks, 22 Haziran 2017'de ilk kez 100 bini, 8 Ağustos 2017'de 110 bin'i görüp rekor kırmıştı.
“Üçüncü çeyreğin son haftasındayız. Bu yüzden lira varlıkları mümkün olduğunca yukarda kapatmaya çalışılmakta.
Zira bilançolar Üçüncü Çeyrek sonuçlarını daha doğru gösterecek. Hava kötümserken daha kötüyü, iyimserken daha iyiyi telaffuz edenlerin; Endeksin 121 binli seviyeleri geçip rekorlar kıracağına dair yorumlar görüyoruz. Bu; maçta ikinci golü atınca tribünlerin üç, üç, üç diye bağırmasına benziyor.
“Halen makro sorunlarımız duruyor ve merkezin rezervi yeni bir dalgalanmaya karşı güçlü değil. Örneğin dün Fitch, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların iki ayda 12 milyar dolar azalmasını likidite için risk yarattığını açıklarken bu sabah Moody’s Türk bankalarının döviz mevduatları için ülke tavan notunu B1’den B2’ye indirdi. Bu not, Moodys’in Türkiye notunun iki not kademesi altını ifade ediyor.
“Sanayi de ise kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 76.2 ile son üç yılın en düşüğüne geriledi. Bu gibi unsurlar yüzünden bir V hareketi yerine, dalgalı bir seyir daha muhtemel gibi.
“Bugün ABD’de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 73. Genel kurulunda yapacağı konuşma ve içeriği piyasalar açısından önemle takip edilirken, makro ekonomik tarafta sakin bir gün yaşanacak.”

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