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PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor.  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan iki günlük para politikası toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan iki günlük para politikası toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 6.1490 ve en yüksek 6.2009 lirayı gördükten sonra 6.16 - 6.17 lira,
- euro en düşük 7.2461 ve en yüksek 7.3021 lirayı gördükten sonra 7.25 - 7.26 lira,
- sterlin en düşük 7.0969 ve en yüksek 8.1782 lirayı gördükten sonra 8.12 - 8.13 lira düzeyinde işlem görüyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 94.19 düzeyinde.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.01 düşüşle 1.1766 düzeyinde.

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