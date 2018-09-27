Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dolar, euro ve sterlin "lira sınırlarını aşağı yönlü" kırdı; dolar 6 liranın, euro 7 liranın, sterlin de 8 liranın altına indi.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.70 düşüşle yüzde 17.99 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde;
- en düşük 5.9636 ve en yüksek 6.1375 lirayı gören dolar, 5.96 - 5.97 lira aralığında,
- en düşük 6.9829 ve en yüksek 7.2049 lirayı gören euro, 6.99 - 7.0 lira aralığında,
- en düşük 7.8329 ve en yüksek 8.0812 lirayı gören sterlin, 7.85 - 7.86 lira aralığında hareket ediyor.
Euro/Dolar paritesi yüzde 0.46 düşüşle 1.1686 düzeyinde.
Dolar Endeksi yüzde 0.41 artışla 94.67 puanda.
Dövizlerde aşağı yönlü hareket sürerken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, daha sonra yüzde 1.3 artıya geçerek 100 bin 439 puana kadar yükseldi.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 4.02 artışla 115 bin puana çıktı.
Türk Telekom'dan satış açıklaması
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum