Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dolar, euro ve sterlin "lira sınırlarını aşağı yönlü" kırdı; dolar 6 liranın, euro 7 liranın, sterlin de 8 liranın altına indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.70 düşüşle yüzde 17.99 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- en düşük 5.9636 ve en yüksek 6.1375 lirayı gören dolar, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

- en düşük 6.9829 ve en yüksek 7.2049 lirayı gören euro, 6.99 - 7.0 lira aralığında,

- en düşük 7.8329 ve en yüksek 8.0812 lirayı gören sterlin, 7.85 - 7.86 lira aralığında hareket ediyor.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.46 düşüşle 1.1686 düzeyinde.

Dolar Endeksi yüzde 0.41 artışla 94.67 puanda.

Dövizlerde aşağı yönlü hareket sürerken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, daha sonra yüzde 1.3 artıya geçerek 100 bin 439 puana kadar yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 4.02 artışla 115 bin puana çıktı.

