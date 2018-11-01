FİNANS

PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA)

Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret ettiMile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti
Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor

Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor

Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda

İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda

TMO fındık alımına başladı

TMO fındık alımına başladı

İSO Türkiye PMI Ekim ayında 44.3 puana yükseldi (2)

İSO Türkiye PMI Ekim ayında 44.3 puana yükseldi (2)

Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracat rakamında rekor kırıldı (1)

Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracat rakamında rekor kırıldı (1)

Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti

Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti

Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.