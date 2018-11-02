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FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son son işlem gününe yüzde 0.67 artışla 93 bin 6.0 puandan başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son son işlem gününe yüzde 0.67 artışla 93 bin 6.0 puandan başladı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.35 artışla 114 bin 224 puaa yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.59 ve yüzde 24.24 düzeyinde.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.4920 lira ve en yüksek 5.5288 lirayı gördükten sonra 5.50 - 5.51 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2744 lira ve en yüksek 6.3124 lirayı gördükten sonra 6.29 - 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1437 lira ve en yüksek 7.1905 lirayı gördükten sonra 7.16 - 7.7 lira aralığında hareket ediyor.
İş Yatırım’ın “ABD ve Çin anlaşıyor mu?” başlıklı günlük piyasa bülteninde Kasım ayının olumlu başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılacağı beklentisi Wall Street’ten başlayarak Asya’ya yayılan bir alım dalgasını tetikledi. DXY dolar endeksinin 97’nin altına gerilemesi risk iştahını destekleyerek gelişmekte olan ülke varlıklarındaki yükselişi destekleyen diğer bir gelişmeydi.
“Vergi indirimi sonrası gelen negatif ayrışma sonrası Türkiye varlıkları yeniden dünyanın yörüngesine girdi.
“Borsadaki yükselişte yüzde 6.0’ya yakın değer kazanan bankalar itici gücü oluşturdu.
“ABD ve Çin’in anlaşmaya varması beklentisinin kısa vadede piyasaları desteklemeye devam edeceğine inanıyoruz.“

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