Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.43 artışla 94 bin 523 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.42 artışla 119 bin 417 düzeyine yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.82 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.69 düştü ve yüzde 22.94 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 5.4196 lira ve en yüksek 5.4494 lirayı gördükten sonra 5.44 - 5.45 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1730 lira ve en yüksek 6.2093 lirayı gördükten sonra 6.20 - 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0450 lira ve en yüksek 7.0893 lirayı gördükten sonra 7.08 - 7.09 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Pozitif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Asya borsaları ve ABD vadelilerindeki sert satışlarla haftaya başlıyoruz.

“Beyaz Saray danışmanı Kudlow’un “Trump

