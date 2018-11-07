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FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Dövizler, Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar indikten sonra, Salı günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yeniden hafif yükseldi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Dövizler, Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar indikten sonra, Salı günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yeniden hafif yükseldi.
Erken işlemlerde;
- dolar, en düşük 5.3398 lirayı, en yüksek 5.4028 lirayı gördükten sonra 5.38 - 5.39 lira,
- euro, en düşük 6.1133 lirayı, en yüksek 6.1848 lirayı gördükten sonra 6.17 - 6.18 lira,
- sterlin, en düşük 7.0150 lirayı, en yüksek 7.0854 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

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