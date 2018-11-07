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FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.08 düşüşle başladıktan sonra gün ortasında çıktığı 95 bin düzeyinde tutundu ve günü yüzde 0.81 artışla 95 bin 493 puandan kapattı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.08 düşüşle başladıktan sonra gün ortasında çıktığı 95 bin düzeyinde tutundu ve günü yüzde 0.81 artışla 95 bin 493 puandan kapattı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.68 artışla 121 bin 38 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.48 artışla yüzde 17.10’a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.70 artışla yüzde 21.48’e yükseldi.
Gün sonuna doğru:
- dolar en düşük 5.3229 lira ve en yüksek 5.4152 lirayı gördükten sonra 5.339 - 5.40 lira aralığında,
- euro en düşük 6.1113 lira ve en yüksek 6.2072 lirayı gördükten sonra 6.19 - 6.20 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0109 lira ve en yüksek 7.1073lirayı gördükten sonra 7.06 - 7.07 lira aralığında hareket ediyor.
Alnus Yatırım’ın “Kazanan Amerika” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“BIST-100 Endeksi, Kasım ayına 90 bin 200 seviyesinden başlarken üç günde yüzde 6.4 (dolar bazında yüzde 10), bankacılık endeksi ise yüzde 12.7 prim yapmıştı.
“Dün kar satışları geldi ve yüzde 1.27 düşüşle 94 bin 728’den kapandı. Diğer taraftan son bir ayda dünyanın en güçlü parası olan lira ise dün de güçlü kalmaya devam etti. İki yıllık faiz ise müthiş düştü: Günlük yüzde 6.0 azaldı ve yüzde 21’e indi.
“ABD’de yapılan ara seçim sonuçları anket sonuçlarına paralel çıktı. Yani her tarafa hakim olan Cumhuriyetçiler, Temsilciler meclisindeki çoğunluğu Demokratlara kaptırdı.
“Trump, ekibine ve oy verenlere teşekkür mahiyetinde ‘’muazzam bir başarı, hepinize teşekkür ederim” şeklinde twitle süreci bitirdi.
“Geçen hafta Trump, Amerikan borsalarındaki yükselişin ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, ‘Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum. Onlar Venezuela'nın finansal modelini beğeniyorlar, yani yüksek vergi oranlarını ve ticarette sınırların kaldırılmasını’ demiş ve piyasalar buna tepki vererek toparlamıştı. Neticede kimse, patrona ‘demokrat’ olarak gözükmek istemiyordu.
“Gerçi dünkü seçimlere göre NewYork’da demokratlar daha fazla oy almış. Zaten seçim sonuçlarından sonra borsa da yükseldi. Bu sabah da futurelar hafif artı. Demek ki Trump yanlış bilgi vermiş. Demokrat olmak kötü değil!
“Şimdi de Cumhuriyetçiler + Demokratlar ABD’yi daha iyiye götüreceki fiyatlıyorlar. Bu arada Fed’in faiz toplantısı bugün başlıyor. Karar yarın. Faizde değişiklik beklenmiyor ancak Aralık toplantısında artırım bekleniyor.”

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