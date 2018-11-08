Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Dövizler, erken işlemlerde dün akşam saatlerindeki değerlerinden işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.3551 lirayı, en yüksek 5.3865 lirayı gördükten sonra 5.37 - 5.38 lira,

- euro, en düşük 6.1196 lirayı, en yüksek 6.1702 lirayı gördükten sonra 6.16 - 6.17 lira,

- sterlin, en düşük 7.0352 lirayı, en yüksek 7.0878 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

