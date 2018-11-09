Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 297 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.43 düşüşle 118 bin 59 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.05 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi 0.37 arttı ve sırasıyla yüzde 17.45 ve yüzde 21.56 oldu.

Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0

