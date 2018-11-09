Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 93 bin puandan başladığı haftanın son işlem gününe yüzde 1.22 düşüşle 92 bin puan düzeyinde devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.25 düşüşle 116 bin 83 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.01 artışla yüzde 17.80 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.56 oldu.

Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0

