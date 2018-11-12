Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.18 artışla artışla 93 bin 005 puandan başladı, dolar 5.50 liradan işlem görüyor.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 düşüşle 117 bin 348 puandan başladı

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi değüişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.12 ve yüzde 21.71’de tutundu

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.50

