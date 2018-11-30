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FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA)

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Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldiTürkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi
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