Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladı, endeks bir önceki haftayı 95 bin 416 puandan kapatmıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.58 artışla 125 bin 827 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.81 ve yüzde 20.26 düzeyinde.

Dövizler yeni haftaya bir önceki haftanın kapanış değerlerine göre hafif yüksek başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1573 lirayı ve en yüksek 5.2121 lirayı gördükten sonra 5.16

