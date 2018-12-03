Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladktan sonra gün ortasında artışını yüzde 1.08’e yükselterek 96 bin 447 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.91 artışla 125 bin 26 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.02 düşüşle yüzde 17.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.26 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1473 lirayı ve en yüksek 5.2233 lirayı gördükten sonra 5.22

