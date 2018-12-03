Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladıktan sonra gün ortasında 96 bin puanı da aştıktan sonra yüzde 0.46 kayıpla 94 bin 974 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.82 düşüşle 122 bin 854 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.07 düşüşle yüzde 17.38 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.84 düşüşle yüzde 20.09 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1473 lirayı ve en yüksek 5.2853 lirayı gördükten sonra 5.27

