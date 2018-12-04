Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzdem 0.34 düşüşle 94 bin 650 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 94 bin 974 puanda kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.22 düşüşle 122 bin 586puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.63 ve yüzde 20.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2386 lirayı ve en yüksek 5.2723 lirayı gördükten sonra 5.24

