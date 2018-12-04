Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 95 bin 530 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.38 düşüşle 93 bin 692 puana düştü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.22 düşüşle 120 bin 131 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.38 artışla yüzde 17.47’ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.75 artışla yüzde 20.24 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2332 lirayı ve en yüksek 5.4022 lirayı gördükten sonra 5.38

