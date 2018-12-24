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FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA)

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Trump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdiTrump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi
ING’den girişimcilere “Girişim Atölyeleri” desteği ING’den girişimcilere “Girişim Atölyeleri” desteği 
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