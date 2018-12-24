Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.46 artışla 118 bin 621 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.87 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2913 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.30

