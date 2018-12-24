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FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladıktan sonra öğleden önce yüzde 0.53 artışla 92 bin 344 puana yükseldi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladıktan sonra öğleden önce yüzde 0.53 artışla 92 bin 344 puana yükseldi.
BIST Bankacılık Endeksi’nin artış hızı erken işlemlere göre düşerek yüzde 0.30’a geriledi ve 118 bin 432 puana çekildi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.87 düzeyinde.
Gün ortası işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2845 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.29

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