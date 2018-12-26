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FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 17:43 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Aralık (DHA)

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildiŞeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi
İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldıİZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı
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