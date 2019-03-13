Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzd4 0.86 artışla 101 bin 721 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 134 bin 340 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.65 ve yüzde 18.70 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4646 lirayı gördükten sonra, 5.46

