Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.47 artışla 103 bin 785 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.85 artışla 103 bin 304 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.51 artışla 140 bin 274 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.15 ve yüzde 18.73 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4448 lira ve en yüksek 5.4622 lirayı gördükten sonra, 5.45

