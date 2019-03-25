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FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart (DHA)

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Merkez Bankası'na dolar ne tepki verdi?Merkez Bankası'na dolar ne tepki verdi?
Rönesans Holding Başkanı Ilıcak: Adana'mızı plastik endüstrisinin başkenti yapmalıyızRönesans Holding Başkanı Ilıcak: Adana'mızı plastik endüstrisinin başkenti yapmalıyız
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