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FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan (DHA)

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BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldıBİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı
TMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağızTMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağız
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