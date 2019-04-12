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FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Nisan (DHA)

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı
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