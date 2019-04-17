Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Güne yüzde 0.56 artışla 97 bin 347 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 298 puanı gördükten sonra mazbata haberleri etkisiyle yüzde 1.88 artışla 98 bin 625 puana kadar yükseldi.

Gün içinde en yüksek 5.7966 lirayı gören dolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mazbatası teslimi haberleri sonrasında 5.71 liraya kadar geriledi.

İBB mazbatası teslimi haberleri öncesinde;

- 5.7966 liraya kadar yükselen dolar, 5.71 liraya kadar,

- 6.5659 liraya kadar yükselen euro 6.48 liraya kadar ve

- 7.8559 liraya kadar yükselen sterlin 7.48 liraya kadar geriledi.

