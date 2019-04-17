Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Güne yüzde 0.56 artışla 97 bin 347 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 298 puanı gördükten sonra mazbata haberleri etkisiyle 98 bin 662 puana kadar yükseldikten sonra günü yüzde 1.44 artışla 98 bin 203 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 130 bin 393 puanı ve en yüksek 133 bin 271 puanı gördükten sonra, yüzde 2.54 artışla 132 bin 509 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.95 düzeyindeler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mazbatası teslimi haberleri öncesinde;

- 5.7966 liraya kadar yükselen dolar, 5.71 liraya kadar geriledikten sonra 5.73

