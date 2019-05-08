FİNANS

PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA)

PARTNERBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyorBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükselttiTüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti
EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemliEGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

O cezalara tüketicilerden tepki

O cezalara tüketicilerden tepki

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

Akdeniz'in kruvaziyer devleri Kuşadası'nda buluştu

Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.