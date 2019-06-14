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FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
EMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyorEMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyor
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